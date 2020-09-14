Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кудерметова в двух сетах проиграла в первом круге турнира в Риме

16:14
Теги:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира в столице Италии. На старте соревнований она в двух сетах уступила Барборе Стрыцовой из Чехии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Стрыцова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3

Аманда Анисимова (США) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 7:6, 7:6

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир