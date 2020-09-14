Кудерметова в двух сетах проиграла в первом круге турнира в Риме
16:14
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира в столице Италии. На старте соревнований она в двух сетах уступила Барборе Стрыцовой из Чехии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Барбора Стрыцова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3
Аманда Анисимова (США) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 7:6, 7:6