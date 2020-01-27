Кудерметова уступила в третьем раунде парного разряда Australian Open
08:43
Бельгийка Элисе Бертенс и белорусска Арина Соболенко в третьем раунде Australian Open обыграли россиянку Веронику Кудерметову и Элисон Риске из США со счетом 5:7, 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Бертенс и Соболенко встретится с победительницами пары Хаоцинь Чжань/Юнжань Чжань (Тайбэй) — Моника Никулеску/Мисаки Доу (Румыния/Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 3) — Вероника Кудерметова/Элисон Риске (Россия/США, 13) — 5:7, 6:3, 6:2
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