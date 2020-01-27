Кудерметова уступила в третьем раунде парного разряда Australian Open

Бельгийка Элисе Бертенс и белорусска Арина Соболенко в третьем раунде Australian Open обыграли россиянку Веронику Кудерметову и Элисон Риске из США со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Бертенс и Соболенко встретится с победительницами пары Хаоцинь Чжань/Юнжань Чжань (Тайбэй) — Моника Никулеску/Мисаки Доу (Румыния/Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 3) — Вероника Кудерметова/Элисон Риске (Россия/США, 13) — 5:7, 6:3, 6:2