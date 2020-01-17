Кудерметова уступила Шуай в полуфинале турнира в Хобарте
09:47
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Хобарте уступила китаянке Чжан Шуай со счетом 3:6, 4:6.
Россиянка сделала 3 эйса, совершила одну двойную ошибку и не взяла ни одного брейк-пойнта из двух. Китайская теннисистка подала 3 раза на вылет, не сделала ни одной двойной ошибки и взяла два брейка из двух.
В финале турнирп Шуай встретится с победительницей пары Хезер Уотсон — Елена Рыбакина.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжан Шуай (Китай, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 5) — 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...