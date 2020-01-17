Кудерметова уступила Шуай в полуфинале турнира в Хобарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Хобарте уступила китаянке Чжан Шуай со счетом 3:6, 4:6.

Россиянка сделала 3 эйса, совершила одну двойную ошибку и не взяла ни одного брейк-пойнта из двух. Китайская теннисистка подала 3 раза на вылет, не сделала ни одной двойной ошибки и взяла два брейка из двух.

В финале турнирп Шуай встретится с победительницей пары Хезер Уотсон — Елена Рыбакина.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжан Шуай (Китай, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 5) — 6:3, 6:4