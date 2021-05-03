Кудерметова уступила Квитовой в третьем раунде турнира в Мадриде
17:10
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть барьер 1/8 финала турнира в Мадриде, уступив чешке Петре Квитовой в трех сетах — 3:6, 6:4, 4:6.
Поединок продлился 2 часа 3 минуты.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Квитова (Чехия, 9) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 4:6, 6:4
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