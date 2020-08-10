Кудерметова уступила Бушар на турнире в Праге
15:31
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Праге уступила канадке Эжени Бушар со счетом 0:6, 3:6.
Канадка выиграла пять эйсов, сделала две двойные ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 7. Россиянка дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки и не взяла ни одного брейка.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Эжени Бушар (Канада, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:0, 6:3
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