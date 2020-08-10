Кудерметова уступила Бушар на турнире в Праге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Праге уступила канадке Эжени Бушар со счетом 0:6, 3:6.

Канадка выиграла пять эйсов, сделала две двойные ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 7. Россиянка дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки и не взяла ни одного брейка.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эжени Бушар (Канада, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:0, 6:3