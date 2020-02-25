Кудерметова уступила Бенчич в первом раунде турнира в Дохе

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 4:6, 7:6(7:4)) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар).

Матч продолжался два часа и 41 минуту. В следующем раунде Бенчич сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 4:6, 7:6(7:4)