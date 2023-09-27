Кудерметова сыграет со Свентек в четвертьфинале турнира в Токио
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла японку Маю Хонтаму во втором круге турнира WTA 500 в Токио — 6:4, 7:5.
Девушки провели на корте 2 часа 2 минуты.
В четвертьфинале Свентек сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Счет в личных встречах 4-0 в пользу польской теннисистки.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Маи Хонтама (Япония, Q) — 6:4, 7:5
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