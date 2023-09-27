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Сегодня, 13:18

Кудерметова сыграет со Свентек в четвертьфинале турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек обыграла японку Маю Хонтаму во втором круге турнира WTA 500 в Токио — 6:4, 7:5.

Девушки провели на корте 2 часа 2 минуты.

В четвертьфинале Свентек сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Счет в личных встречах 4-0 в пользу польской теннисистки.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Маи Хонтама (Япония, Q) — 6:4, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
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