Кудерметова сыграет с Возняцки в первом круге "Ролан Гаррос", Дьяченко – с Сереной Уильямс

Стали известны результаты жеребьевки Открытого чемпионата Франции, который пройдет с 27 мая по 10 июня на кортах спорткомплекса "Ролан Гаррос".
Для российских теннисисток жеребьвка 1-го круга завершилась следующим образом:
Анастасия Павлюченкова – Мэнди Минелла (Люксембург);
Екатерина Александрова – Михаэла Бузарнеску (Румыния);
Евгения Родина – Мэдисон Кис (США);
Вероника Кудерметова – Каролин Возняцки (Дания, 13);
Анастасия Потапова – Ангелик Кербер (Германия, 5);
Виталия Дьяченко – Серена Уильямс (США, 10);
Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина (21), Вера Звонарева и Маргарита Гаспарян встретятся с победительницами квалификации.
Также отметим, что в первом круге сыграют между собой победительница Открытого чемпионата Франции-2017 Елена Остапенко и Виктория Азаренко. Победительница во втором круге выйдет на сильнейшую во встрече Наоми Осака (Япония) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия).
- Светлана Кузнецова
- Вера Звонарева
- Каролин Возняцки
- Виктория Азаренко
- Серена Уильямс
- Анастасия Павлюченкова
- Ангелик Кербер
- Виталия Дьяченко
- Евгения Родина
- Маргарита Гаспарян
- Дарья Касаткина
- Мэдисон Кис
- Елена Остапенко
- Екатерина Александрова
- Анастасия Потапова (теннис)
- Вероника Кудерметова
- Наоми Осака