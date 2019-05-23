Кудерметова сыграет с Возняцки в первом круге "Ролан Гаррос", Дьяченко – с Сереной Уильямс

Стали известны результаты жеребьевки Открытого чемпионата Франции, который пройдет с 27 мая по 10 июня на кортах спорткомплекса "Ролан Гаррос".

Для российских теннисисток жеребьвка 1-го круга завершилась следующим образом:

Анастасия Павлюченкова – Мэнди Минелла (Люксембург);

​Екатерина Александрова – Михаэла Бузарнеску (Румыния);

Евгения Родина – Мэдисон Кис (США);

Вероника Кудерметова – Каролин Возняцки (Дания, 13);

Анастасия Потапова – Ангелик Кербер (Германия, 5);

Виталия Дьяченко – Серена Уильямс (США, 10);

Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина (21), Вера Звонарева и Маргарита Гаспарян встретятся с победительницами квалификации.

Также отметим, что в первом круге сыграют между собой победительница Открытого чемпионата Франции-2017 Елена Остапенко и Виктория Азаренко. Победительница во втором круге выйдет на сильнейшую во встрече Наоми Осака (Япония) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия).