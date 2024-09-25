Кудерметова сыграет с Ван Синьюй во втором круге турнира в Пекине
Китайская теннисистка Ван Синьюй в первом круге турнира в Пекине обыграла японку Маи Хонтаму со счетом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету 22-летней китаянки двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Синьюй встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Синьюй (Китай) — Маи Хонтама (Япония) — 6:1, 6:3
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