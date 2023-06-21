Кудерметова сыграет с Соболенко во втором круге турнира WTA в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в первом круге турнира WTA в Берлине — 6:4, 6:2.

На счету Кудерметовой — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 5 реализованных брейк-пойнта. У Чжэн — 3 эйса, 3 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 попыток.

Во втором круге Кудерметова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, WC) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, WC) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:6 (7:0), 7:5

Мария Саккари (Греция, 6) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2

Надя Подороска (Аргентина) — Ребека Масарова (Испания) — 3:6, 6:3, 6:2