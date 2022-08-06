Кудерметова сыграет с Роджерс в полуфинале турнира в Сан-Хосе
Американская теннисистка Шелби Роджерс в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе обыграла соотечественницу Аманду Анисимову со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Роджерс сделала 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 9.
В полуфинале Роджерс встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Шелби Роджерс (США) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 6:4
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