Кудерметова сыграет с Роджерс в полуфинале турнира в Сан-Хосе

Американская теннисистка Шелби Роджерс в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе обыграла соотечественницу Аманду Анисимову со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Роджерс сделала 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Роджерс встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Шелби Роджерс (США) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 6:4