Кудерметова сыграет с Потаповой в финале турнира в Стамбуле

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вслед за соотечественницей Анастасией Потаповой вышла в финал турнира WTA в Стамбуле.

В полуфинальной встрече Кудерметова в двух партиях переиграла румынку Сорану Кирстя.

Ранее Потапова в своем полуфинале была сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Сорана Кирстя (Румыния, 2) — 6:3, 6:3