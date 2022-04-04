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Сегодня, 19:55

Кудерметова сыграет с Фрухвиртовой во втором круге турнира в США

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова прошла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В первом круге она победила Ану Конюх со счетом 4:6, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

В следующем туре Линда сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Ана Конюх (Хорватия) — 4:6, 6:1, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
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