Кудерметова сыграет с Фрухвиртовой во втором круге турнира в США
Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова прошла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).
В первом круге она победила Ану Конюх со счетом 4:6, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
В следующем туре Линда сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 888 636 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Ана Конюх (Хорватия) — 4:6, 6:1, 6:3
Новости