Кудерметова сыграет с Бенчич во втором круге турнира в Абу-Даби
Определилась соперница россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Абу-Даби.
Ею стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в первом круге победила словачку Ребекку Шрамкову в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:1. Матч длился 2 часа 3 минуты.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:2, 3:6, 6:1
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