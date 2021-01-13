Кудерметова стала второй «ракеткой» России после финала в Абу-Даби

Вероника Кудерметова по итогам турнира в Абу-Даби поднялась на 36-е место в рейтинге WTA. В финале 23-летняя россиянка уступила в двух сетах белоруске Арине Соболенко — 2:6, 2:6.

Это лучший результат Кудерметовой в карьере, до этого в 2019 году она занимала 38-ю позицию.

Лучшей среди россиянок в мировом рейтинге продолжает оставаться Екатерина Александрова (33-е место), которая в 1/8 финала в Абу-Даби в трех сетах уступила украинке Элине Свитолиной.

Соперница Кудерметовой по финалу Соболенко после победы стала седьмой, что также является лучшим ее результатом в карьере.