Шнайдер обыграла Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге турнира в Штутгарте обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 5:7, 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету 21-летней Шнайдер эйс, 3 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. У 27-летней Кудерметовой 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Шнайдер встретится с Элисе Мертенс из Бельгии.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) — 5:7, 6:2, 6:3
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