Кудерметова обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Сеуле обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 27-летней Кудерметовой 2 подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У 25-летней Самсоновой 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Ранее Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал, обыграл Екатерину Александрову.
В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 2) — 6:4, 6:2
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