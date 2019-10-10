Кудерметова прошла Чжэн Сайсай на турнире в Тяньцзине благодаря травме соперницы

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Тяньцзине (Китай). Во втором раунде ее соперница китаянка Чжэн Сайсай снялась из-за травмы при счете 0:5 в первом сете.

В четвертьфинале соперницей Кудерметовой станет украинка Даяна Ястремская, которая ранее обыграла другую китаянку Пэн Шуай — 6:2, 6:4.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай, 7) — 5:0 отказ 2-го игрока

Даяна Ястремская (Украина, 3) — Пэн Шуай (Китай) — 6:2, 6:4