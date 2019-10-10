Кудерметова прошла Чжэн Сайсай на турнире в Тяньцзине благодаря травме соперницы
08:19
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Тяньцзине (Китай). Во втором раунде ее соперница китаянка Чжэн Сайсай снялась из-за травмы при счете 0:5 в первом сете.
В четвертьфинале соперницей Кудерметовой станет украинка Даяна Ястремская, которая ранее обыграла другую китаянку Пэн Шуай — 6:2, 6:4.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай, 7) — 5:0 отказ 2-го игрока
Даяна Ястремская (Украина, 3) — Пэн Шуай (Китай) — 6:2, 6:4