Кудерметова прокомментировала сенсационную победу над Свитолиной на «ВТБ Кубке Кремля»

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала сенсационную победу над четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной во втором круге «ВТБ Кубка Кремля».

— У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять, благодаря такой безумной поддержке, — цитирует Кудерметову официальный сайт турнира — Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать. А когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у нее.