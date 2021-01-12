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Кудерметова прокомментировал победу над пятой ракеткой мира Свитолиной

08:13
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Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)

«Это был очень тяжелый матч. Мне кажется, и я, и Элина сыграли хорошо. За счет чего удалось победить? Сосредоточенность до последнего гейма, желание и жажда победы — вот основные факторы», — цитирует Кудерметову официальный сайт WTA.

Сегодня россиянка в полуфинале встретится с 18-летней украинкой Мартой Костюк. Приблизительное время начала встречи — 12.30 (мск).

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