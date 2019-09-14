Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Хиросиме. В финале сыграют две японки

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме. В полуфинале вторая «сеяная» теннисистка уступила Мисаки Дои.

В решающем матче японка встретитс ся соотечественницей Нао Хибино, которая взяла верх над Михаэлой Бузарнеску из Румынии.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мисаки Дои (Япония) — Вероника Кудерметова (Россия, 2) — 6:4, 6:3

Нао Хибино (Япония) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 4:6, 6:0, 6:3