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Сегодня, 13:44

Кудерметова проиграла в финале парного турнира в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Чань Хаочин из Тайваня уступила Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия) в финале турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:4, 3:6, 8:10.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — 4:6, 6:3, 10:8

Теннис
Вероника Кудерметова
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