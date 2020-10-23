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Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Остраве

21:08
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов.
Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов.
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Россиянка Вероника Кудерметова остановилась на стадии 1/4 финала турнира в Остраве. В трех сетах она уступила Дженнифер Брэди из США.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дженнифер Брэди (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:7, 6:3, 6:1

Виктория Азаренко (Белоруссия, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, 7) — 6:4, 6:1

Мария Саккари (Греция) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 6:3, 6:1

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