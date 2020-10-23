Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Остраве
21:08
Россиянка Вероника Кудерметова остановилась на стадии 1/4 финала турнира в Остраве. В трех сетах она уступила Дженнифер Брэди из США.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженнифер Брэди (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:7, 6:3, 6:1
Виктория Азаренко (Белоруссия, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, 7) — 6:4, 6:1
Мария Саккари (Греция) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 6:3, 6:1