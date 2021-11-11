Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Линце
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Линце. В двух сетах она проиграла румынке Жаклин Кристьян.
За выход в финал румынская теннисистка поспорит с соотечественницей Симоной Халеп.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — Вероника Кудерметова (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:5)
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