Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Линце

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Линце. В двух сетах она проиграла румынке Жаклин Кристьян.

За выход в финал румынская теннисистка поспорит с соотечественницей Симоной Халеп.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — Вероника Кудерметова (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:5)