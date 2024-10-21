Кудерметова проиграла Томовой на турнире в Токио
Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Виктории Томовой из Болгарии в первом круге турнира в Токио — 6:7 (3:7), 3:6.
Игра продолжалась 1 час 56 минут.
Кудерметова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Томова сыграет с другой россиянкой Дианой Шнайдер (Россия, 6).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Томова (Болгария) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:3
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