Кудерметова проиграла Соснович на старте турнира в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме.
В первом круге она проиграла Александре Соснович из Белоруссии со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6. Игра продолжалась 2 часа 13 минут.
В следующем раунде Соснович сыграет с Паулой Бадосой из Испании.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1
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