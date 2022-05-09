Кудерметова проиграла Соснович на старте турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме.

В первом круге она проиграла Александре Соснович из Белоруссии со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6. Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

В следующем раунде Соснович сыграет с Паулой Бадосой из Испании.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1