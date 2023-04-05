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Сегодня, 19:45

Кудерметова проиграла Шнайдер во втором круге турнира в Чарльстоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла соотечественнице Диане Шнайдер во втором круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Матч завершился со счетом 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

13-я ракетка мира Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету 95-й ракетки мира Шнайдер ни одного эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге турнира 19-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, 12) — Лейла Фернандес (Канада).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия, 5) — 6:4, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
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