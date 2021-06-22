Кудерметова проиграла Риске в первом раунде турнира в Истборне
22:31
Американская теннисистка Элисон Риске победила россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде Риске сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Бернарда Пера (США).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Элисон Риске (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:4
Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:3
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