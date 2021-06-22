Кудерметова проиграла Риске в первом раунде турнира в Истборне

Американская теннисистка Элисон Риске победила россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде Риске сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Бернарда Пера (США).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Риске (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:4

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:3