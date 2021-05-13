Кудерметова проиграла Барти в третьем круге турнира в Риме
14:11
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с турнира WTA в Риме (Италия).
В матче третьего круга Кудерметова уступила австралийке Эшли Барти — 3:6, 3:6.
В четвертьфинале Барти сыграет с американкой Кори Гауфф, которая выбила с турнира Арину Соболенко из Белоруссии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3
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