Кудерметова проиграла Барти в третьем круге турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с турнира WTA в Риме (Италия).

В матче третьего круга Кудерметова уступила австралийке Эшли Барти — 3:6, 3:6.

В четвертьфинале Барти сыграет с американкой Кори Гауфф, которая выбила с турнира Арину Соболенко из Белоруссии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3