Кудерметова проиграла Бадосе в первом круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Мадриде.
В первом круге она проиграла испанке Паоле Бадосе со счетом 3:6, 0:6. Игра продолжалась 1 час 6 минут.
В следующем круге Бадоса сыграет с Симоной Халеп из Румынии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Паула Бадоса (Испания, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:0
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