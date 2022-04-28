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Сегодня, 16:39

Кудерметова проиграла Бадосе в первом круге турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она проиграла испанке Паоле Бадосе со счетом 3:6, 0:6. Игра продолжалась 1 час 6 минут.

В следующем круге Бадоса сыграет с Симоной Халеп из Румынии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:0

Теннис
Вероника Кудерметова
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