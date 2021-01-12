Кудерметова после победы над Костюк поднялась на 36-е место в рейтинге WTA
15:32
Россиянка Вероника Кудерметова после победы над Мартой Костюк (7:6 (10:8), 6:4) в полуфинале турнира в Абу-Даби вышла на 36-е место в рейтинге WTA.
Это лучший результат 23-летней россиянки в карьере, до этого в 2019 году она занимала 38-ю позицию.
В решающем матче Кудерметова встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая в двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари — 6:3, 6:2. У белорусской теннисистки победная серия из 14 матчей.
Финал состоится в среду, 13 января, начало — в 13.00 (мск).
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