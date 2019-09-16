Кудерметова поднялась на две позиции в WTA

Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на две позиции и занимает 46-е место в рейтинге WTA.

На прошлой неделе Кудерметова дошла до полуфинала турнира в Хиросиме, где уступила хозяйке корта японке Мисаки Дои.

Лучшей в рейтинге среди российских является Екатерина Александрова (39-е место).

Рейтинг WTA

Положение на 16 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835

6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738...

39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1333

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270

41 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1240...

46 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154...

56 (54). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...

65 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 936...

75 (72). Анастасия Потапова (Россия) — 844

76 (73). Анна Блинкова (Россия) — 837...

97 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630