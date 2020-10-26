Кудерметова поднялась на 46-ю строчку в рейтинге WTA
Россиянка Вероника Кудерметова переместилась с 47-й на 46-ю строчку в обновленном рейтинге WTA.
В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти, второй — румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 26 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5 780
4 (4). София Кенин (США) — 5 760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 505
10 (10). Серена Уильямс (США) — 4 080...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1 775...
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630...
46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 453...
60 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1 114...
70 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 985...
95 (96). Варвара Грачева (Россия) — 778...
98 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759