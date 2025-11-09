Кудерметова поблагодарила болельщиков на русском языке после победы на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA-2025 в парном разряде.

В финале Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани (7:6 (7:4) 6:1).

«Спасибо моей партнерше Элисе. Я так счастлива, что мы играем вместе, на одной стороне корта. Надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе. Также я хотела бы сказать спасибо своей команде. Иногда они помогают нам, иногда нет, но они всегда здесь, с нами, так что спасибо вам», — цитирует Кудерметову ТАСС.

Кудерметова и Мертенс во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир WTA. Теннисистки уже брали трофей в 2022 году.