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Кудерметова победила во втором круге турнира в Мадриде

19:43
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Россиянка Вероника Кудерметова преодолела барьер второго круга теннисного турнира в Мадриде. В двух сетах она победила Кики Бертенс из Голландии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Кики Бертенс (Голландия, 7) — 6:4, 6:3

Онс Жабер (Тунис) — Слоан Стивенс (США) — 4:6, 6:1, 6:3

Петра Квитова (Чехия, 9) — Ангелик Кербер (Германия) — 6:4, 7:5

Ига Свентек (Польша, 14) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:3, 6:3

Анастасия Севастова (Латвия, Q) — Джоанна Конта (Великобритания, 15) — 6:3, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 1) — Тамара Зиданшек (Словения, Q) — 6:4, 1:6, 6:3

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