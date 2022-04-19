Кудерметова победила Мельникову и вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле (Турция).
В первом круге Кудерметова победила другую представительницу России Марину Мельникову в двух сетах — 6:2, 6:0.
Во втором круге Кудерметова сыграет с победителем матча Ана Конюх (Хорватия) — Ана Богдан (Румыния, Q).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Марина Мельникова (Россия, Q) — 6:2, 6:0
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