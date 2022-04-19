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Сегодня, 18:59

Кудерметова победила Мельникову и вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле (Турция).

В первом круге Кудерметова победила другую представительницу России Марину Мельникову в двух сетах — 6:2, 6:0.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победителем матча Ана Конюх (Хорватия) — Ана Богдан (Румыния, Q).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Марина Мельникова (Россия, Q) — 6:2, 6:0

Теннис
Вероника Кудерметова
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