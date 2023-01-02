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Сегодня, 08:10

Кудерметова победила Анисимову в первом круге турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсменка победила американку российского происхождения Аманду Анисимову в двух сетах — 6:3, 6:0.

Во втором круге Кудерметова сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 6:0

Теннис
Вероника Кудерметова
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