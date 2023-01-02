Кудерметова победила Анисимову в первом круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В первом круге спортсменка победила американку российского происхождения Аманду Анисимову в двух сетах — 6:3, 6:0.
Во втором круге Кудерметова сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 6:0
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27 дек 2022 12:25
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