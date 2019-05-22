Кудерметова переиграла Александрову и вышла в третий круг турнира в Нюрнберге

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Нюрнберге.
В матче второго раунда она обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову - 6:0, 6:4. Поединок продолжался 54 минуты. Соперница россиянки определится позднее.
В других матчах дня француженка Каролин Гарсия переиграла американку Шелби Роджерс (4:6, 6:4, 6:3), а чешка Кристина Плишкова - немку Юле Нимайер (6:1, 6:3).
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) - Екатерина Александрова (Россия, 5) - 6:0, 6:4
Каролин Гарсия (Франция, 4) - Шелби Роджерс (США) - 4:6, 6:4, 6:3
Кристина Плишкова (Чехия) - Юле Нимайер (Германия, Q) - 6:1, 6:3
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