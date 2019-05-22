Кудерметова переиграла Александрову и вышла в третий круг турнира в Нюрнберге

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Нюрнберге.

В матче второго раунда она обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову - 6:0, 6:4. Поединок продолжался 54 минуты. Соперница россиянки определится позднее.

В других матчах дня француженка Каролин Гарсия переиграла американку Шелби Роджерс (4:6, 6:4, 6:3), а чешка Кристина Плишкова - немку Юле Нимайер (6:1, 6:3).

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) - Екатерина Александрова (Россия, 5) - 6:0, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 4) - Шелби Роджерс (США) - 4:6, 6:4, 6:3

Кристина Плишкова (Чехия) - Юле Нимайер (Германия, Q) - 6:1, 6:3