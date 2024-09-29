Пегула выбила Кудерметову с турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила 3-й ракетке мира американке Джессике Пегуле в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине — 7:6 (11:9), 1:6, 2:6.

Встреча длилась 2 часа 38 минут. Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Пегулы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Следующей соперницей Пегулы станет испанка Паула Бадоса.

Кудерметова 30 сентября вместе представительницей Тайваня Чань Хаочин сыграет во втором круге парного турнира в Пекине.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 2) — Вероника Кудерметова (Россия, 32) — 6:7 (9:11), 6:1, 6:2