Кудерметова — о смене спортивного гражданства: «Я русская и буду играть за Россию»

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, как ей предлагали сменить спортивное гражданство на австрийское, и о причинах отказа.

— Ваш папа в интервью за 2013 год рассказал историю. В 15 лет у вас было предложение тренироваться в Вене, согласно которому через два года вы получили бы австрийское гражданство и играли бы за эту страну на Кубке федерации. Но, как он вас ни уговаривал, вы ответили категорическим отказом и сказали, что-либо играете за Россию, либо бросаете теннис. Как это было?

— Категорически я не отвечала, но да — сказала, что я русская и буду играть за Россию.