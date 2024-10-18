Кудерметова отобралась на Итоговый турнир в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отобралась на Итоговый турнир WTA в парном разряде, сообщает официальный сайт организации.

Россиянка и представительница Тайваня Чжань Хаоцин расположились на шестом месте в чемпионской гонке WTA. На Итоговый турнир попадают восемь лучших пар.

Итоговый турнир WTA состоится с 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии. Кудерметова является победительницей соревнований 2022 года в паре с бельгийкой Элизой Мертенс.