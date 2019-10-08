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Кудерметова обыграла Томлянович на старте турнира в Тяньцзине

11:39
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:4, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай).

Матч продолжался один час и 20 минут. Следующей спортсменкой россиянки станет китаянка Чжэн Сайсай.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:2

Чжэн Сайсай (Китай, 7) — Дуань Инин (Китай, WC) — 7:6 (7:4), 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 3) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:3

Онс Жабер (Тунис) — Дженнифер Брэди (США) — 6:4, 6:2

Пэн Шуай (Китай) — Ю Сяоди (Китай, Q) — 6:2, 7:6 (7:1)

Ван Сиюй (Китай, Q) — Кристи Ан (США) — 6:2, 7:6 (7:2)

Ван Синьюй (Китай, LL) — Ма Шуюэ (Китай, LL) — 6:3, 6:1

Куруми Нара (Япония, Q) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 3:6, 6:1, 6:3

Магда Линетт (Польша, 8) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:1

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