Кудерметова обыграла Томлянович на старте турнира в Тяньцзине
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:4, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай).
Матч продолжался один час и 20 минут. Следующей спортсменкой россиянки станет китаянка Чжэн Сайсай.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:2
Чжэн Сайсай (Китай, 7) — Дуань Инин (Китай, WC) — 7:6 (7:4), 6:2
Даяна Ястремская (Украина, 3) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:3
Онс Жабер (Тунис) — Дженнифер Брэди (США) — 6:4, 6:2
Пэн Шуай (Китай) — Ю Сяоди (Китай, Q) — 6:2, 7:6 (7:1)
Ван Сиюй (Китай, Q) — Кристи Ан (США) — 6:2, 7:6 (7:2)
Ван Синьюй (Китай, LL) — Ма Шуюэ (Китай, LL) — 6:3, 6:1
Куруми Нара (Япония, Q) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 3:6, 6:1, 6:3
Магда Линетт (Польша, 8) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:1