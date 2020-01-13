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Кудерметова обыграла Стосур в первом раунде турнира в Хобарте

11:45
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Саманту Стосур в первом раунде турнира WTA в Хобарте (Австралия).

Матч продолжался один час и шесть минут. В следюущем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кэтрин Беллис (США) — Мария Боузкова (Чехия).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hobart/2020/

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