Кудерметова обыграла Самсонову в турнире в Чжухае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в турнире в Чжухае — 6:4, 3:6, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 55 минут. Кудерметова отыгралась со счета 2:5 в решающем сете.

Обе россиянки в итоге не попали в плей-офф турнира. В полуфинал с первого места в группе «Роза» вышла китаянка Чжу Линь.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Роза»

Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Людмила Самсонова (Россия, 4) — 6:4, 3:6, 7:5