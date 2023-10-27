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27 октября, 15:04

Кудерметова обыграла Самсонову в турнире в Чжухае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Теннисистка Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в турнире в Чжухае — 6:4, 3:6, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 55 минут. Кудерметова отыгралась со счета 2:5 в решающем сете.

Обе россиянки в итоге не попали в плей-офф турнира. В полуфинал с первого места в группе «Роза» вышла китаянка Чжу Линь.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Роза»

Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Людмила Самсонова (Россия, 4) — 6:4, 3:6, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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