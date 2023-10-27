Кудерметова обыграла Самсонову в турнире в Чжухае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в турнире в Чжухае — 6:4, 3:6, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 55 минут. Кудерметова отыгралась со счета 2:5 в решающем сете.
Обе россиянки в итоге не попали в плей-офф турнира. В полуфинал с первого места в группе «Роза» вышла китаянка Чжу Линь.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy
Призовой фонд 2 419 844 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Роза»
Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Людмила Самсонова (Россия, 4) — 6:4, 3:6, 7:5
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