Кудерметова обыграла Самсонову на турнире в Берлине
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Берлине — 3:6, 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 18 минут.
Кудерметова сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Самсоновой 11 подач навылет, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:4, 6:4
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