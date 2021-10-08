Кудерметова обыграла Самсонову и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
22:36
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила свою соотечественницу Людмилу Самсонову (6:2, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Индиан-Уэллсе (CША).
В следующем раунде россиянка сыграет с полячкой Игой Свентек, которая победила хорватку Петру Мартич (6:1, 6:3). Прошла в следующую стадию и украинка Элина Свитолина, обыграв чешку Терезу Мартинцову — 6:2, 7:5
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 25) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:3
Ига Свентек (Польша, 2) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:3
Элина Свитолина (Украина, 4) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:2, 7:5
Сорана Кирстя (Румыния, 32) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 6:3
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю