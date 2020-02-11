Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге
17:25
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:6(7:4), 1:6, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6(7:4), 1:6, 7:5
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