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Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге

17:25
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:6(7:4), 1:6, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6(7:4), 1:6, 7:5

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