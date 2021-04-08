Кудерметова обыграла Нару в третьем раунде турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила японку Куруми Нару (6:0, 6:3) в матче третьего раунда турнира WTA в Чарльстоне (США).

Матч продолжался один час и 12 минут. В 1/4 финала россиянка сыграет с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Слоан Стивенс (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Куруми Нара (Япония, Q) — 6:0, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан, 11) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — 0:6, 2:2 отказ 2-го игрока