Кудерметова обыграла Нару в третьем раунде турнира в Чарльстоне
19:27
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила японку Куруми Нару (6:0, 6:3) в матче третьего раунда турнира WTA в Чарльстоне (США).
Матч продолжался один час и 12 минут. В 1/4 финала россиянка сыграет с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Слоан Стивенс (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Куруми Нара (Япония, Q) — 6:0, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан, 11) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — 0:6, 2:2 отказ 2-го игрока
4
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vs
0
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