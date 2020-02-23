Кудерметова обыграла Младенович на турнире в Дохе
18:14
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира в Дохе обыграла француженку Кристину Младенович со счетом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3. Ранее во второй круг этого турнира вышла другая россиянка Светлана Кузнецова.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Кристина Младенович (Франция) — 7:6(8:6), 0:6, 6:3
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