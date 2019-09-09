Кудерметова обыграла Лепченко на старте турнира в Хиросиме
11:37
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла у американки Варвары Лепченко (6:4, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Хиросиме (Япония). Матч продолжался один час и 29 минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кристина Макхэйл (США) — Грит Миннен (Бельгия).
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Варвара Лепченко (США) — 6:4, 6:2